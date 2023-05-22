رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة وحدة حساب البحوث العلمية أون لاين

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية أون لاين عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة .

في بداية الاجتماع قدم القاصد العزاء للدكتورة آمال شحاتة عميد كلية التمريض لوفاة والدتها، وقامت اللجنة بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة، وناقشت مايستجد من أعمال.



و أعلن القاصد خلال الإجتماع، زيادة دعم بنود الأبحاث والتجارب العلمية ببعض الكليات لتلبية متطلبات الباحثين بالأقسام، كما وافقت اللجنة علي شراء بعض الأجهزة للأقسام العلمية ببعض الكليات .



وأوضح رئيس الجامعة، أن اللجنة ناقشت طلب كلية الذكاء الاصطناعي بتخصيص مبلغ مالي من صندوق وحدة البحوث العلمية بالجامعة لتمويل مشروع الزراعات المائية المعلقة المتكاملة مع الزراعات السمكية في دورة مغلقة والتي تدار آليا بالكامل من خلال تطبيقات الذكاء الإصطناعي.

كما وجه القاصد الكليات بضرورة عمل مشروعات تطبيقية يكون لها مردود تطبيقي فعلي لخدمة العملية البحثية والطلاب بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة متابعة تنفيذ الخطط البحثية بكليات الجامعة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في المجالات الاقتصادية والإجتماعية والصحية والبيئية ، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة مشكلات المجتمع وخطة الدولة التنموية .

وأشار القاصد، إلي أن اللجنة وافقت علي استرداد الرسوم الدراسية التي سددها بعض أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول علي درجات علمية والمقيدين لدرجات الماجستير والدكتوراه خارج الجامعة.