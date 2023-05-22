برلمانية تسأل وزير الكهرباء عن مشروعات الربط الكهربائي مع دول أوروبا

قالت النائبة نهي زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحكومة قامت الحكومة ببذل جهد كبير للتغلب على العجز في ملف الكهرباء والطاقة وأنها تتجه نحو التصدير، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بتسليط الضوء على الربط الكهربائي مع الدول الأخرى سواء أوروبا أو قبرص واليونان.

وسألت النائبة نهي زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سياسات الحكومة لرفع كفاءة توليد الكهرباء واستخدام مصادر جديدة ومتجددة لتعظيم العائد من هذا القطاع".

وجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تناقش طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل اليونان – إيطاليا.