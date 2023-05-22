خبير: تركيب الصوت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي إنجاز هائل.. فيديو

مع التقدم في الذكاء الاصطناعي؛ أصبح تركيب الصوت سهلًا عن طريق إنشاء الأصوات البشرية، الأمر الذي يثير تخوفًا لدى العاملين في الحقل الموسيقي بشأن أخلاقيات تركيب الأصوات وتقليدها دون إرجاعها لمصدرها.

واعتبر بول سمعان، خبير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعى، أنَّ تركيب الصوت باستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي إنجاز هائل، فالإنسان في الوقت الحالي قادر على استخدام برنامج "ChatGPT"، الذي يُحدد نوع الأغنية وإصدار كلماتها ثم ينتقل لبرنامج آخر لوضع اللحن والموسيقى ثم الانتقال لبرنامج وضع الصوت، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

ويري "سمعان"، أنَّ برامج الذكاء الاصطناعي قادرة الآن على تقليد صوت فنان يُمكن أن يستخدمه الراغبين في استخدام تلك البرامج، وأوضح أنَّ هذه التكنولوجيا المتقدمة تسببت في الكثير من المشكلات، خصوصًا في ظل عدم وجود ضوابط تتحكم في توثيق الأصوات ونسبها لأصولها.

وذكر أنَّ تركيب الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، لكن هناك معضلات أخلاقية، وأكد أنه رغم التقدم الهائل لكن برامج الصوت الخاصة بالذكاء الاصطناعي يصيبها بعض الإخفاقات والفشل لعدم قدرته على إيصال المعلومات بشكل كامل وصحيح.