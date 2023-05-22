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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يعقد جلسة مع دكتور أحمد أبو الوفا استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
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عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد أبو الوفا طبيب الأهلي النفسي، شهدت الاتفاق على بدء التحضيرات الفنية الخاصة بالفريق استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت مصادر إن كولر عقد جلسة مع طبيب الأهلي النفسي للحديث معه عن بعض الأمور  الخاصة بالتحضير لمباراتي الوداد المغربي وأكد له أهمية إن يسير العمل بالتوازي مع مباريات الفريق في بطولة الدوري والتي تسبق مباراتي الوداد، حيث سيكون الأهلي علي موعد مع ثلاث مباريات في الدوري أمام انبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا قبل مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد يوم 4 يونيو المقبل.

وكشفت مصادر داخل الأهلي أن هناك ترحيبا كبيرا برحيل نجم الفريق خلال انتقالات الصيف القادم.

وعلمت “البوابة نيوز” أن هناك اتجاها لمناقشة رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق الذي يمتلك عرضا رسميا من نادي سيسكا موسكو الروسي. 

ويرغب أحمد عبد القادر في تكرار تجربة الاحتراف الخارجي ومن ثم يبقى الباب مفتوح لرحيل نجم هجوم الأهلي عن الفريق في ميركاتو الصيف القادم. 

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