رئيس هيئة الموانئ السعودية يشارك في حفل تخرج دفعة من معهد النقل بأكاديمية العلوم

شهد رئيس الهيئة العامة للموانىء السعودية عمر طلال حريري، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب معهد النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ، والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي ، الدكتور سارة الزرقا عميد معهد النقل الدولي واللوجيستيات كوكبة من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية .

وبلغ عدد الخريجين 161 خريجاً من حملة الماجستير والدكتوراه ينتمون لجنسيات دول مصر ، السعودية ، سوريا ، اليمن ، ليبيا.

وأعرب عمر بن طلال حريري رئيس الهيئة العامة للموانىء السعودية عن سعادته بالتواجد في حفل تخرج كوكبة من قادة المستقبل في قطاع النقل الدولي واللوجيستيات، مشيراً إلي أن ذلك القطاع هام جدا ، تجلت أهميته خلال فترة جائحة كورونا حيث أثبت أنه عصب إستمرار الحياة.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية إن يوم التخرج هو لحظة جني الثمار لسنوات الجد والتحصيل العلمي والدراسي .



وأضاف أن هناك علاقة قوية تربط جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية فهما مؤسسات تعليمية هدفها الارتقاء بالامم مشيرا أن الجمهورية الجديدة هدفها تطوير جودة التعليم العالي ، والأكاديمية وجامعة الإسكندرية في طليعة الجامعات الي تعمل علي تحقيق هذا الهدف.

من جانبه اعرب الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من معهد النقل الدولي واللوجيستيات مشيرآ إلى أن حفل اليوم يمثل يوم حصاد الخريجين وأسرهم.

وأضاف أن الأكاديمية شهدت نقلة نوعية جديدة للدراسة الجامعية كمنصة تجمع تحت مظلتها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر البشرية مؤكداً أن الأكاديمية تقدم أعلى جودة تعليمية لأبناء الوطن العربى.