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الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

جانب من مؤتمر العمل
جانب من مؤتمر العمل العربي
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انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة الجمهورية الموريتانية، في أحد فنادق القاهرة الشهيرة، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى يوم 29 مايو الجاري.
يرأس حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وفد مصر الثلاثي المكون من وزارة القوى العاملة ومنظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويشارك فيه عدد من  وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، لبحث عدد من ملفات تخص قضايا العمل والعمال.

يناقش المؤتمر عرض تقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيري تحت عنوان: " الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل " ، ويتناول الحوار الاجتماعي الثلاثي بشكل جديد ، ليسلط الضوء على الحوار الإجتماعي كخيار استراتيجي لمواجهة الأزمات واحتواء تداعياتها والتكيف مع التحولات وتطويعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل آمن وعادل ومستدام.

كما يناقش المؤتمر  مناقشة أولي بشأن إصدار أداة معيارية حول "الأنماط الجديدة للعمل" وتعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني.

ويستعرض جدول أعمال المؤتمر عددًا من البنود التي تعرض تقارير عن نشاطات المنظمة، بالإضافة إلى بند حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، كما يُعرض على المؤتمر تقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي"بجنيف خلال الفترة من 5 إلي 16 يونيو المقبل  ، بجانب تقرير عن نتائج أعمال الدورة (42) للجنة الحريات النقابية ( 4 مارس / آذار 2023 ) ، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة (21) للجنة شئون عمل المرأة العربية ( 19 فبراير 2023 ) ، وتقرير عن مشروع الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني ( المعدلة ) .
وينظر المؤتمر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة ، حيث  يتم عرض عام لقرارات وتوصيات مجلس الإدارة ،  وتقرير عن نتائج أعمال دورتي مجلس إدارة منظمة العمل العربية ما بين الدورة (48) والدورة (49) لمؤتمر العمل العربي ، والدورة ( 97 ) لمجلس الإدارة ( بغداد ، 16 - 17 أكتوبر 2022 ) ، والدورة (98) لمجلس الإدارة ( القاهرة ، 5 - 6 مارس  2023 ).

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