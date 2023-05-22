أمام العدالة| محاكمة قيادات إرهابية في «أحداث المنصة».. والحكم على معتز مطر و«الشريف» وزوبع و14 آخرين بـ«تمويل الإرهاب» أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الاثنين العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة محمد بديع وقيادات الإرهابية في "أحداث المنصة" ومحاكمة معتز مطر والشريف وزوبع و14 آخرين بتمويل الإرهاب.



-محاكمة معتز مطر و«الشريف» وزوبع و14 آخرين بتمويل الإرهاب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، ثالث جلسات محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، باتهامات الانضمام، وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.



كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.

قيادات الجماعة الإرهابية



-محاكمة محمد بديع وقيادات الإرهابية في "أحداث المنصة"



تنظر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 79 متهما فى قضية أحداث المنصة بينهم قيادات بالجماعة الإرهابية.

أبرز المتهمين في القضية هم كل من محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفى، ومصطفى عبدالخالق، وحمدى مرسى شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفى، ومحمد جمعة، وعلى رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدرى، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية وآخرين.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، ارتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا فى منشآت عامة وحكومية.

-محاكمة 6 متهمين بقضية كفن عين شمس في مخالفات مباني



تنظر محكمة جنح عين شمس محاكمة 6 متهمين في واقعة كفن عين شمس، لاتهامهم في قضايا مخالفة مباني.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، قضت بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، ومن الرابع إلى السادس بالسجن المشدد 5 سنوات، ومن المتهم السابع إلى الثانى عشر بالسجن سنتين، وحكمت على باقى المتهمين بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بفيديو الكفن.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهمين اشتركوا في خطف المجني عليه وقاموا بتعذيبه وتهديده بالقتل واستعراض القوة، حيث قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة في قضية جديدة حملت رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة وكانت أمرت النيابة العامة بحبس 35 متهما بالبلطجة في عين شمس، وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام.