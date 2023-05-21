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الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ورشة عمل لتدريب أفراد الجهاز الإشرافي بالإدارات الصحية بالدقهلية على التحول الرقمي

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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نظم فريق التطعيمات بمديرية الصحة بالدقهلية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية وبقيادة  الدكتورة  لمياء سلامة بتدريب عدد من أفراد الجهاز الإشرافى بالإدارات الصحية على التحول الرقمى.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة للمضى قدما نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى.

ومن جانبها قالت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى إن ورشة العمل تضمنت  تدريب أفراد الجهاز الاشرافى بالإدارات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية على التحول الرقمى وتحليل البيانات لمنظومة التطعيمات الروتينية وذلك على مدار 20 يوم .

وأضافت سلامة أن هذا التحول سوف ينتج عنه الاستغناء عن أكثر من 80% من السجلات الورقية المستخدمة لتسجيل وبيان الموقف التطعيمى للأطفال فى سن التطعيم مع سهولة ويسر البحث عن الموقف التطعيمى لأى طفل وذلك فى إطار التيسير على العاملين فى منظومة التطعيمات والتسهيل على المواطنين.

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بالدقهلية الدقهلية رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي مديرية الصحة بالدقهلية للتحول الرقمي