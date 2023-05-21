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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار الرئيس الفلسطيني: أحمل الاحتلال مسئولية تداعيات اقتحام الأقصى

محمود الهباش مستشار
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
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حمّل محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، حكومة الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير.

وأوضح "الهباش"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المسجد الأقصى يتعرض يوميًا لانتهاكات من جانب حكومة الاحتلال، مؤكدًا استمرار مواجهتهم لهذه الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف أن الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم ولا يسعون للاعتداء على أحد، مشيرًا إلى خطورة التداعيات التي يحملها اقتحام المسجد الأقصى.

 كان نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أدان اقتحام الوزير الإسرائيلي، لساحات المسجد الأقصى المبارك، للمرة الثانية، واصفًا ذلك بالاعتداء السافر، الذي ستكون له تداعيات خطيرة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".


 

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