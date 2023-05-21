اليوم الأول للاكتتاب.. طرح مليون وثيقة للاستثمار في صندوق الذهب الجديد.. المستهدف جمع 10 ملايين جنيه.. نجيب: لا توجد مؤشرات حول حجم التداول.. ومنيب: هناك تحديات تواجه الصندوق

بدأ اليوم الأحد، الاكتتاب في مليون وثيقة للاستثمار بأول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر " az-Gold"، وذلك من خلال وثائق تُطرح للبيع للمستثمرين .

وبحسب المعلومات التي نشرتها شركة أزيموت مصر التي أطلقت صندوق الاستثمار في الذهب، فإن الوثائق تم طرحها عبر شركة أزيموت مصر التي تدير الصندوق، وشركة مباشر، وشركة نعيم، وشركة جلوبال إنفست، وشركة ثاندر، وشركة عربية أونلاين، وشركة بريميير، وثري واي، والأهلي فاروس وأسطول.

الصندوق عبارة عن كيان مُخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق ستواجه، حصيلتها لشراء الذهب، ويستهدف جمع 10 ملايين جنيه "نحو 323.6 ألف دولار" من أول إصدار له.

بدأ الموقع الرسمي للبورصة، في تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات. ونوه الموقع، إلى أن بيانات الذهب المنشورة استرشادية، وتم إعدادها من قبل إحدى الشركات، وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

شركة أزيموت مصر، هي شركة إدارة الأصول الوحيدة في مصر التابعة لشركة متعددة الجنسيات، وهي أيضًا واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في البلاد حيث تدير الشركة استثمارات لأغلب المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في مصر بالإضافة إلى صناديق سيادية إقليمية وأوروبية.

كانت البورصة المصرية بدأت الأسبوع الماضي إعلان أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني، كمعلومات للمستخدمين مع الاستعداد لبدء تلقي طلبات الاكتتاب في صندوق الاستثمار بالذهب، ويُمكن استرداد الاستثمار في صندوق "az-Gold" على شكل ذهب أو نقود، بحسب ما أعلنته شركة ازيموت سابقًا.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، فإنشاء صناديق الاستثمار في المعادن خاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق المحلي، وترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية والجنيهات مع وجود بديل للمستثمرين دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به.

يأتي إطلاق صندوق "az-Gold" في وقت يتزايد فيه الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل عدم اليقين حول إمكانية تراجع قيمة العملة المحلية أكثر في مصر، وهو ما تسبب في قفزات في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية.

نجيب

ويتم تداول سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 2710.47 جنيها للطلب و2775.25 جنيها للعرض، بحسب المؤشر الاسترشادي لأسعار الذهب في البورصة المصرية، فيما يصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 2410 جنيهات، ويتوقف سعر الذهب في البورصة العالمية عند 1977.80 دولارا للأوقية، بحسب مؤشر العقود الفورية، كما يستقر سعر الذهب في العقود الآجلة للمعدن عند 1979.90 دولارا للأوقية.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن حجم الطرح المبدئي سيكون مليون وثيقة، لكن لاتوجد مؤشرات حتى الآن حول حجم الطرح خاصة وأنه اليوم الأول للصندوق بعد طرحه في البورصة.

وأضاف نجيب لـ"البوابة نيوز"، أن صندوق الاستثمار في الذهب سيسهم في زيادة مشاركة المواطنين في الدخول للبورصة المصرية، واستخدام الصندوق كملاذ أمن لأموالهم، بدلاً من شراء الذهب الخام، مما قد يعمل على استقرار أسعار الذهب.

وتابع سكرتير شعبة المعادن الثمينة، أن صعود أسهم البورصة المصرية له ارتباط أيضًا بصندوق الاستثمار في الذهب، لكن السوق أيضًا مستقر وهذا سبب صعود أسهم البورصة، لافتًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 2520 جنيهًا، وأن أسعار الذهب بدأت في الارتفاع أيضًا منذ يوم الجمعة الماضي.

وأشار نجيب إلى أن الاستثمار في الصندوق يكون عن طريق شراء وثائق صادرة من الصندوق قيمة الوثيقة الواحدة 10 جنيهات والحد الأدنى للشراء 10 وثائق بإجمالي 100 جنيه وبدون حد أقصى للشراء، وبذلك يمكن لأي شخص التداول والاستثمار في الذهب بأقل مبلغ ممكن، وفي حالة الرغبة في الاحتفاظ بالذهب وتسلمه بشكل فعلي سيكون الحد الأدنى للشراء 50 جرام ذهب (ما يساويهم من الوثائق).

منيب

من جهته، قال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب لم تتأثر حتى الآن بالأسعار الاسترشادية لصندوق الاستثمار في الذهب، موضحًا أن سوق الذهب يمتلك نحو 100 شاشة لعرض الأسعار.

وأضاف، أن شعبة الذهب تمتلك شاشة لعرض الأسعار الاسترشادية المتداولة في السوق، وبما أن الأسعار المعلنة على شاشة البورصة المصرية استرشادية أيضًا وفقًا لما هو متداول بسوق الذهب، فذلك يعني أنها تابعة أيضًا لسوق الذهب، والسوق هو المحدد الرئيسي لأسعار الذهب وفقا للعرض والطلب، وعليه لن يؤثر عرض الأسعار على البورصة فعليًا في سوق الذهب.

ولفت منيب إلى وجود بعض المعوقات في عملية طرح صندوق الاستثمار في الذهب، منها أسعار شراء وبيع الذهب في الصندوق والتي على أساسها سيشتري العميل وثائق الاستثمار في الذهب، وحجم رسوم الاستثمار في الصندوق، وآلية استلام الذهب خام في حال رغبة العميل في ذلك.

وأشار نائب رئيس الشعبة العامة إلى أن تجربة صندوق الاستثمار في الذهب تواجه تحديًا كبيرًا وهو ثقافة الأفراد التي تميل لوضع الأموال في البنوك، والاحتفاظ بالذهب في المنزل بمنطق أنه تحت أيديهم وتصرفهم لبيعه وقت الحاجة دون انتظار أي إجراءات.