«العربي القطري» يستعير ثنائي فريق يد الأهلي

وافق مسئولو النادي الأهلي على إعارة ثنائي فريق اليد ، عبد الرحمن فيصل وأحمد عادل "دولا"، إلى نادي العربي القطري للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمير قطر والمقرر انطلاقها مساء الثلاثاء المقبل.

وكان ثنائي فريق يد الأهلي من العناصر الاساسية في صفوف المارد الاحمر الذي توج بـ3 بطولات خلال الموسم الحالي وهي الثنائية المحلية دوري المحترفين وكأس مصر، إضافة إلى بطولة كأس السوبر الإفريقي والصعود لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها بالسعودية نوفمبر المقبل.

كما وصل فريق الأهلي لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية رقم 39، قبل أن يخسر الأحمر اللقب لصالح الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة (26-25).

ويلعب فريق العربي القطري في ربع نهائي كأس أمير قطر مع نظيره الدحيل.

ولا يرتبط فريق يد الأهلي باي بطولات في الوقت الحالي بعد انهاء الموسم الرياضي في مصر وبطولتي أفريقيا التي نظمهما الأهلي منذ ايام وتوج بالسوبر وخسر لقب كأس الكؤوس أمام الغريم التقليدي الزمالك.