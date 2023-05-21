الثلاثاء.. "كيف لا نعرفهم" ندوة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يعقد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "كيف لا نعرفهم"، في السابعة من مساء الثلاثاء، المقبل، الموافق ٢٣ مايو الجاري، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز، بالتعاون مع جمعية أصدقاء الموسيقى والفنون.

تتناول الندوة لقاء حول واقع الثقافة العربية على أرض المهجر الأمريكي.

يتحدث في الندوة الكاتبان الصحفيان هدى إسماعيل، وأحمد محارم، وتدير اللقاء الدكتورة إيمان الجمل، مقرر اللجنة الثقافية والفنية.

استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنين وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع أيضا على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.