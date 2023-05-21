زوج طليقته وأخيه.. حبس المتهمين بقتل شاب في روض الفرج

أمرت النيابة العامة حبس المتهمان بقتل شاب في منطقة روض الفرج بسبب مشاجرة بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المحدد.

ولقى شاب مصرعه على يد زوج طليقته وأخيه فى مشاجرة بمنطقة روض الفرج.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (المتوفى) وطرف ثانى: (زوج طليقة المتوفى وشقيقه) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بإستخدام الأسلحة البيضاء نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما والأسلاحة البيضاء المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.