دراسة: التمتع بأرجل قوية يقي مرضى النوبات القلبية من الإصابة بالفشل القلبي الحاد

الأحد 21/مايو/2023 - 02:51 م

أكدت دراسة طبية طرحت خلال مؤتمر علمي للجمعية الأوروبية لطب القلب، أن الأشخاص الذين يتمتعون بأرجل قوية هم الأقل عرضة للإصابة بالفشل القلبي بعد التعرض للنوبات القلبية المتكررة.

ويعتبر الإصابة بالنوبات القلبية هى من أكثر الأسباب شيوعا في الإصابة بالفشل القلبي الذي يصيب ما بين 6 إلى 9 بالمائة من المرضى الذين تعرضوا في السابق لنوبات قلبية.

وشملت الدراسة ما يقرب من ألف من مرضى القلب الذين دخلوا المستشفيات للعلاج من نوبات القلب في الفترة من عام 2007 وحتى 2020 ومتوسط الأعمار كان يتراوح بين الخمسين والستين عاما.

واختبرت الدراسة مدى قوة العضلات الفخدية في أرجل المرضى وإحتمالات تعرضهم للإصابة بالفشل القلبي بعد التعرض للنوبات القلبية، حيث قام المرضى بتدريبات على كيفية انكماش العضلة الرباعية في الفخذ لمدة تصل إلى خمس ثواني للتأكد من مدى قدرة الأشخاص على التحكم العضلي في الأرجل مع الأخذ في الاعتبار وزن الشخص ونوعه وكتله الجسم ومؤشرات أخرى.

وكشفت التجربة عن أن قوة عضلات الأرجل يساهم بنسبة 41 بالمائة في تقليل مخاطر الإصابة بالفشل القلبي، موضحة أن نسبة 5 بالمائة زيادة في قوة عضلات الأرجل يقلل في المقابل بنسبة 11 بالمائة من مخاطر الفشل القلبي بين المرضى.

ونقلت الدراسة عن البروفيسور كينسوكى اوينو، أستاذ العلاج البدني بجامعة كيتاساتو اليابانية، قوله - إن تقويه عضلات الأرجل يساعد في تحديد المرضى الأكثر عرضه لمخاطر الإصابة بالفشل القلبي بعد التعرض للأزمات القلبية وبالتالي يحتاجون إلى المزيد من المراقبة والرعاية المكثفة.

وأوصت الدراسة بالحاجة إلى القيام بتمرينات لتقوية عضلات الأرجل بالنسبة للمرضى الذين تعرضوا في السابق للأزمات القلبية.

