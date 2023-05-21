ريال مدريد يعلن تضامنه مع ضحايا السلفادور

تضامن نادى ريال مدريد الإسبانى، اليوم الأحد، مع ضحايا ملعب كوسكاتلان في السلفادور، الذين لقو حتفهم بسبب التدافع.

وأعلن ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عنه تضامنه، قائلاً: "يرغب النادي ورئيسه ومجلس إدارته في الإعراب عن تعازيهم ومودتهم لأقارب وأحباء المشجعين الذين لقوا حتفهم في ملعب كوسكاتلان في السلفادور، متمنين الشفاء العاجل للمتضررين من هذه المأساة".

وكان 9 أشخاص على الأقل لقى مصرعهم وأصيب 100 آخرين، إثر تدافع وقع مساء أمس السبت في ملعب كوسكاتلان، قبل انطلاق مباراة بالدوري السلفادوري، بين أليانزا وفاس.

وأصدر الاتحاد السلفادوري لكرة القدم، بيانا أبدى فيه أسفه لسقوط قتلى، مشيرا إلى أنه سيطلب تحقيقا في الواقعة على الفور.