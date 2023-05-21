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الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الحوار الوطني| عبدالحميد كمال: تأخير المجالس المحلية يخالف الدستور

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قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب يعد مخالفة للدستور، وتخوفات المحافظين من صلاحيات المجالس المحلية مثل الاستجواب وسحب الثقة أمر ليس في محله.

جاء ذلك فى جلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني، مؤكدا أن غياب الدور الرقابي صلاحيات المحليات أدى لانتشار الفساد على مختلف المستويات، وبالتالي لا بد أن نكون مع صلاحيات الدستور التي أقرها بشأن المحليات، حيث إن الفساد تسبب في إهدار المال العام.

وأكد أن الاستقلال الإداري وصلاحيات الإدارات المحلية والمحافظين، مع ان يواجهها مجالس محلية بصلاحيات وخاصة الاستجواب من شأنه ان يحقق بيئة مختلفة المحليات في مصر خلال الفترة المقبلة.

عبد الحميد كمال الحوار الوطني مجلس النواب