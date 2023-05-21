برلماني: النظام المختلط بين القائمة المغلقة والفردي الأنسب للمحليات

الأحد 21/مايو/2023 - 01:23 م

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، إن غياب المجالس المحلية يمثل إشكالية كبيرة، خاصة إنها إلتزام دستوري.

جاء ذلك فى جلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني مؤكدا أن النظام الانتخابي المناسب المحليات هو المختلط ما بين القائمة المطلقة، والفردي حيث كل منهما يحقق الكوتة الدستورية، مشيرا إلى أنه في ضوء التحديات الحالية نكون أمام أهمية في سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية حتى يتحقق الدور الرقابي الفعال، على أن يتضمن هذا القانون تعريف جديد للعامل بما يخدم تحقيق الكوتة الدستورية.

من ناحيته قال عبد الناصر مؤمن، ممثل حزب المحافظين، إن الحزب يرى أهمية أن نكون أمام قانونين للإدارة المحلية، حيث الأول خاص بالإدارة المحلية والثاني بالمجالس الشعبية، على أن تجرى الانتخابات من خلال القائمة النسبية.

