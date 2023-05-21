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الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

برلماني: النظام المختلط بين القائمة المغلقة والفردي الأنسب للمحليات

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، إن غياب المجالس المحلية يمثل إشكالية كبيرة، خاصة إنها إلتزام دستوري.

جاء ذلك فى جلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني مؤكدا أن النظام الانتخابي المناسب المحليات هو المختلط ما بين القائمة المطلقة، والفردي حيث كل منهما يحقق الكوتة الدستورية، مشيرا إلى أنه في ضوء التحديات الحالية نكون أمام أهمية في سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية حتى يتحقق الدور الرقابي الفعال، على أن يتضمن هذا القانون تعريف جديد للعامل بما يخدم تحقيق الكوتة الدستورية.

من ناحيته قال عبد الناصر مؤمن، ممثل حزب المحافظين، إن الحزب يرى أهمية أن نكون أمام قانونين للإدارة المحلية، حيث الأول خاص بالإدارة المحلية والثاني بالمجالس الشعبية، على أن تجرى الانتخابات من خلال القائمة النسبية.
 

النائب أحمد فوزي الحوار الوطني مجلس الشيوخ