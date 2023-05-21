تفاصيل زيارة لجنة المشروعات لنقابة دمياط

أجرت لجنة المشروعات بالنقابة العامة للمحامين، وبناء على توجيهات الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لمنشآت النقابة الفرعية بدمياط، وذلك لإعداد تقارير بشأنها، وبحث متطلبات تطويرها، بحضور الأستاذ ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة.

وقال الأستاذ ناصر العمري، إن الجولة بدأت بالانتقال لمحكمة كفر سعد، وبحث متطلبات تطوير غرف السادة المحامين بالمحكمة لتكون لائقة بهم، وكذلك تم إعداد تقرير مفصل بشأن حالة نادي كفر سعد، والعمل على تشغيل شاشات الرول الإلكترونية بمختلف الجزئيات.

وأضاف أنه قد تم الانتقال لمحكمة فارسكور، وبحث تجهيز استراحات المحامين وإنشاء مكتبة بها، وتقديم طلب لوزارة العدل بشأن تخصيص غرفة للمحامين بالمحكمة لاستعياب أعداد السادة المحامين، كما تم بحث مشكلات عمل المحامين بالمحكمة خاصة بعد عودة محكمة الأسرة للعمل بمقر المحكمة.

وذكر عضو مجلس النقابة العامة، أنه تم الانتقال إلى نادي المحامين برأس البر، وتم الاتفاق على بدء الأعمال لرفع الخطورة الداهمة نتيجة شروخ وتصدع بالبرجولة الخاصة بالقاعة الرئيسية على النيل، وتجهيز النادي بكافة الخدمات، ليكون لائقًا بالأعضاء، بما يحقق أقصى أوجه الاستفادة منه.

وتابع: "تم الانتقال لمصيف المحامين والذي تجرى به حالياً أعمال الصيانة، وتم الاتفاق على أن يتم استغلال المصيف بما يوفر الخدمات، والاستفادة من موارده لدعم موازنة النقابة العامة".