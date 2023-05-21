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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. سعيد الصباغ: يجب رفع القيود عن الأحزاب

جلسة الحوار الوطنى
جلسة الحوار الوطنى
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قال سعيد الصباغ عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي المصري، إن النهوض بالمجتمع فيجب أن تكون هناك ركيزتين مهمتين هما حرية الرأي والعدل الاجتماعي، وهو ما نفتقده الآن.

وطالب الصباغ خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني  بالإفراج عن سجناء الرأي.

وأضاف أن الأحزاب يجب أن يكون لها دور وطني، مطالبا بتعديل قوانين الأحزاب حتى لا تقوم على أسس طبقية ورفض التدخل الإداري في الشأن الأحزاب وكذلك رفض شرط انضمام ٥ آلاف عضوا كشرط لتشكيل الأحزاب، يجب رفع القيود عن الأحزاب

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