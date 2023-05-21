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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تعليم الغربية": فتح باب الالتحاق بمدارس الصم وضعاف السمع بكفر الزيات

مدرسة الامل
مدرسة الامل
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أعلنت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالدلجمون بمركز كفر الزيات ، والتابعة لإشراف التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالغربية ، فتح باب القبول للإلتحاق بفصول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدرسة ، بداية من أول يونيو 2023 ، وتشغيل المرحلة الإعدادية بكامل طاقتها بداية من هذا العام الدارسى 2023 –2024.

وأشار إبراهيم خلف المسئول الإعلامي للتربية الخاصة ، إلى أن شروط التقدم يجب أن يكون السن 4 سنوات في واحد أكتوبر 2023  بالنسبة لرياض الأطفال ، وأن يكون السن 6 سنوات في أول أكتوبر المقبل بالنسبة للصف الابتدائي .

وأضاف ، أن الشروط تشمل أيضا اختبار ذكاء لا يقل عن 75% ومقايس سمع وإحضار صورة شهادة الميلاد ، لافتا أنها تعمل بنظام الداخلي " المبيت " بتوفير إعاشة كاملة للطلاب .

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