"التعاون الإسلامي" ترحب بالتوقيع على اتفاق هدنة إنسانية في السودان

الأحد 21/مايو/2023 - 11:35 ص

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد ابتداءً من غدًا الاثنين، وذلك إثر المحادثات بينهما في مدينة جدة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - وفق لوكالة الأنباء السعودية اليوم /الأحد/ - عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني بتسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، يعد خطوة مهمة تمهد الطريق نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان بصورة نهائية؛ مما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في السودان والمنطقة.

وأشاد بالمساعي الحميدة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لهذا الاتفاق وتشجيع طرفي النزاع على الحوار، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة السودانية في إطار الحوار السلمي.