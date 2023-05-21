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الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد،21 مايو 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة نحو 2686 جنيها للشراء، مقابل 2743 جنيها للبيع.
كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 2400 جنيه للشراء، مقابل 2350 جنيها للبيع.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2057 جنيها للشراء،  مقابل 2014 جنيها للبيع.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14- الأدني فئة  نحو 1600 جنيه للشراء، مقابل  1567 جنيها للبيع.
بينما وصل سعر  الجنيه الذهب نحو 18.8 ألف جنيه للبيع و 19.2 ألف جنيه للشراء.

وسجلت اوقية الذهب نحو 83.53 ألف جنيه للبيع و 85.303 ألف جنيه للشراء.
واخيرا بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.66 مليون جنيه للبيع و 2.742 مليون جنيه للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم