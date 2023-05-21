أسعار الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد،21 مايو 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة نحو 2686 جنيها للشراء، مقابل 2743 جنيها للبيع.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 2400 جنيه للشراء، مقابل 2350 جنيها للبيع.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2057 جنيها للشراء، مقابل 2014 جنيها للبيع.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14- الأدني فئة نحو 1600 جنيه للشراء، مقابل 1567 جنيها للبيع.

بينما وصل سعر الجنيه الذهب نحو 18.8 ألف جنيه للبيع و 19.2 ألف جنيه للشراء.

وسجلت اوقية الذهب نحو 83.53 ألف جنيه للبيع و 85.303 ألف جنيه للشراء.

واخيرا بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.66 مليون جنيه للبيع و 2.742 مليون جنيه للشراء.