ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات الكهرباء بالسلام

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديده، اليوم الأحد،  بتجديد حبس  تشكيل عصابى 15 يوما علي ذمة التحقيقات في سرقة كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بمنطقة السلام.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"  مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما جوال بداخله 2 لفة من النحاس "مجهولين المصدر" - مقص حديد.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القص" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بقيامهما بسرقة العديد من كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه"، وبحوزته ( 17 لفة كابل نحاس).

حبس تشكيل عصابى تجديد حبس تشكيل عصابي قسم شرطة السلام أول قسم شرطة السلام مباحث قسم شرطة السلام أول ب مديرية أمن القاهرة