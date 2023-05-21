إصابة طالبة بطلق ناري خلال مداهمة أمنية لبؤرة للاتجار بالمخدرات في الدقهلية

تعرضت طالبة بالمرحلة الثانوية للإصابة بطلق ناري، وذلك على يد عناصر إجرامية بقرية الرياض مركز منية النصر محافظة الدقهلية بعد إطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه مأمورية لقوات الشرطة خلال مداهمة بؤرة لعناصر تتاجر بالمواد المخدرة وجرى نقل المصابة إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر باتجاه عدد من العناصر الإجرامية بالمواد المخدرة بقرية الرياض.

جرى إعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر مدعومة بقوات من الأمن المركزي لمداهمة البؤرة وما أن استشعر العناصر اقتراب القوات أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية.

وأدى إطلاق النيران من العناصر الإجرامية إلى إصابة الطالبة رواء محمد عبد الخالق حسانين، طالبة بالصف الأول الثانوي، وجرى نقلها لمستشفى مركز سلسيل وتحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

فيما تواصل قوات الشرطة مداهمة المنطقة وضبط العناصر الإجرامية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.