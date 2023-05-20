«هواوى» تستعرض أحدث استراتيجياتها الأمنية فى مؤتمر مصر للأمن السيبرانى

شاركت هواوي مصر، كشريك رئيسي في مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات، والذي عقد في الفترة من ١٦ إلى ١٨ مايو الحالي، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

سلطت هواوي الضوء على أفضل الاستراتيجيات والتوجهات التي تدعم الأمن السيبراني للمؤسسات والقطاعات والاقتصادات لحماية مسار التحول الرقمي، وذلك بالاستفادة من خبرات هواوي في مجال تكنولوجيا المعلومات ومشاركة أحدث وأفضل حلول الأمن السيبراني، وابتكارات التحول الرقمي، والتطبيقات الناجحة لمنتجاتها.

أكد جيف وانج، نائب رئيس هواوي العالمية للأمن السيبراني وحماية الخصوصية،«نؤمن أن الأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة ويظل التعاون هو أفضل طريقة لمواجهة التهديدات السيبرانية. حيث يمكن للحكومات ومنظمات المعايير ومقدمي التكنولوجيا العمل معا على تطوير فهم موحد لتحديات الأمن السيبراني قائم على الثقة والشفافية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز قدرات الحماية السيبرانية».

وأضاف وانج: «تخصص هواوي ٥٪ من نفقات البحث والتطوير السنوية في الأمن السيبراني، ولديها أكثر من ٣٠٠٠ براءة اختراع في مجال الأمن السيبراني، كما أنشئت العديد من مراكز الابتكار للعمل مع مزودي خدمات الاتصالات والوزارات والمؤسسات الشريكة من أجل تطوير مزيد من الحلول الآمنة التي تعزز عملية التحول الرقمي وتواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية».

وأكد "وانج" حرص هواوي على التعاون مع شركائها في مصر على مواجهة تحديات الأمن السيبراني وبناء الشبكات المتطورة وتعزيز قدرات مصر في مجال الأمن السيبراني، تحقيقًا لرؤية مصر الرقمية ٢٠٣٠ لخلق مجتمع رقمي آمن ومزدهر.

وعن دور تعزيز كفاءة وفعالية الأمن السيبراني للبنية التحتية علي المستوي القومي، أكد المهندس محمد مدكور، كبير مسئولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر، أنه لضمان تصميم بنيه تحتية مؤمنة، يجب أن نعتمد على أربعة محاور تكنولوجية أساسية، المحور الأول هو التصميم المؤمن، والذي يبدأ من مراحل البحث والتطوير وسلاسل الإمداد المؤمنة، والمحور الثاني هو الامتثال لمبادئ الأمان الأساسية في التكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتكنولوجيا الجيل الخامس بالتعرف والاعتماد علي أفضل النماذج العالمية والامتثال للمقاييس الدولية على رأسهاGSMA و٣GPP وISO، أما المحور الثالث فهو استمرار التطوير والكشف المبكر لمواجهة أحدث المخاطر والهجمات«تتبع خريطة المخاطر»، وبالنسبة للمحور الرابع والأهم وهو التعاون بين المنظومة لتطوير ودفع أفضل نظام أمنى سيبراني متكامل.