مُستوطنون إسرائيليون يهاجمون فلسطينيين شرق رام الله حيث تتعرض قرية للحصار

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين قرب بلدة "ترمسعيا"، شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث تتعرض قرية "المغير" لحصار من قبل قوات الاحتلال منذ ثمانية أيام.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مجموعة المستوطنين هاجمت الفلسطينيين بالحجارة في منطقة السهل بين بلدة ترمسعيا وقرية المغير.

وتتعرض قرية "المغير" لحصار من قبل قوات الاحتلال التي أغلقت مدخليها الرئيسيين ومنعت سكان القرية من الدخول أو الخروج منهما، ما اضطر سكان القرية إلى سلوك طرق بديلة طويلة وغير مُمهدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أمس /الجمعة/ أربعة من سكان القرية، التي تتعرض والقرى المجاورة لهجمات مستمرة من قبل المستوطنين، تتمثل في الاعتداء على المزارعين، وقلع الأشجار، وإحراق المحاصيل، وتخريب خطوط المياه.

وحسب سكان "المغير"، فقد تمت مصادرة 75% من أراضيهم لصالح المستوطنات الإسرائيلية، والقواعد العسكرية والمحميات الطبيعية، وفي نوفمبر 2014، تعرض مسجد "المغير" لأضرار جسيمة عندما أحرقه مُستوطنون.