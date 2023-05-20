انتحار ربة منزل بكفرالشيخ بسبب خلافات مع زوجها

أقدمت ربة منزل بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، على إنهاء حياتها ، وذلك على خلفية مشادة بينها وبين زوجها المقيم بالخارج في التليفون، لوجود خلافات بينهما ، لتقرر إنهاء حياتها، ويجري تحرير محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطارًا ، من العميد هيثم عبدالمقصود ، مدير فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، بورود بلاغ، بقيام ربة منزل تبلغ من العمر 32 عام، بإنهاء حياتها عن طريق تناول حبة حفظ الغلال القاتلة بسبب خلافات بينها وبين زوجها المقيم بالخارج.

على الفور، انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة مطوبس، إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لربة منزل تدعي " ه . س . ج . ي " 32 عام تقيم ببندر مطوبس، وبالسؤال عنها " م . س . ح . ي " 42 عام، عامل، قرر بتناول نجلة شقيقه لحبة حفظ الغلال القاتلة داخل منزلها، على خلفية وجود خلافات بينها وبين زوجها المقيم بالخارج وحدوث مشادة بينهما في اتصال تليفوني لتقرر بعدها إنهاء حياتها بتناول حبة حفظ الغلال القاتلة، ليحرر بذلك المحضر رقم 2573 إداري مركز مطوبس لسنة 2023.

فيما قررت جهات التحقيق، نقل جثمان ربة المنزل لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان ودفنها بمعرفة أهلها عقب الانتهاء من التشريح، وكذلك طلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وقوفًا على حقيقتها.