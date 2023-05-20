النمسا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بتكثيف جهود الحد من اللجوء إلى أوروبا

طالبت النمسا، اليوم السبت، بقية دول الاتحاد الأوروبي تكثيف جهود الحد من اللجوء إلى أوروبا.

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية في بيان أصدرته اليوم أن وزير الداخلية جيرهارد كارنر سوف يعقد محادثات عمل مع كل من وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، ووزير الهجرة الدنماركي كار ديبفاد بيك يومي الأربعاء والخميس المقبلين في برلين.

وذكر البيان ان الموضوع الرئيسي للمحادثات هو اتفاقية اللجوء والهجرة، والتي يتم التفاوض عليها حاليا على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما ستكون هناك محادثات حول كيفية جعل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أكثر قوة.

ونوه إلى أن الدنمارك تعد رائدة في السعي لتنفيذ إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة آمنة، مشيرا الى أن وزير الداخلية النمساوي برفقة وزير الهجرة في الدنمارك سوف يتفقدان الحدود المجرية لاطلاع الوفد الدنماركي على إجراءات حماية الحدود في ولاية بورجنلاند الحدودية.

ولفت البيان إلى أن التعاون بين الدول الثلاث سوف يمنع انتهاكات حق اللجوء، ويمكن أن يتم توجيه ضربة خطيرة لتهريب البشر.

يشار إلى أن اتفاق اللجوء والهجرة يأتي حاليا على رأس جدول أعمال وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، حيث سيدرج على جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية في 8 يونيو المقبل في لوكسمبورج.