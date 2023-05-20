النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشاب أصيب بطعنات على يد شخصين في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب اصيب بطعنات علي يد شخصين اثناء سرقته بالإكراه بأحد شوارع مصر الجديدة.



تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بـ مديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم" وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم ، إستوقفه (شخصين "مجهولين") وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر" ، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته ، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .