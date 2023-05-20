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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشاب أصيب بطعنات على يد شخصين في مصر الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة مصر الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب اصيب بطعنات علي يد شخصين اثناء سرقته بالإكراه بأحد شوارع مصر الجديدة.


تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بـ مديرية أمن القاهرة بلاغا  من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم" وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم ، إستوقفه (شخصين "مجهولين") وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر" ، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته ، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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