وكيل تعليم دمياط يتفقد كنترول تصحيح الشهادة الإعدادية

تفقد علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم السبت، العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، برفقة عبد العليم جمعة وكيل المديرية وايهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة محمد البيلي رئيس لجنة تقدير الدرجات.

وأكد "عبدالرؤوف" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية ولجان تقدير الدرجات بدأت اليوم بشكل منتظم لجميع المواد الدراسية. موجها بضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى "وكيل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال تقدير الدرجات والمراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأكد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أنه انطلقت اليوم السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣م الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م.

ومن داخل غرفة العمليات بديوان المديرية تابع وكيل الوزارة بدء أداء الامتحانات بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م هى التعليم المزدوج ٥٤٩ طالب وطالبة والتعليم التجارى ٢٦٠٢ طالب وطالبة و التعليم الصناعي ٧٥٨٢ طالب وطالب و التعليم الزراعه ٥٧٢ طالب وطالبة والتعليم الفندقي ١٠٦ طالب وطالبة باجمالي ١١٤١١ طالب وطالبة علي مستوى المحافظة.

وأشار عبد الرؤوف أن تعليم دميـاط، قام بتجهيز ٣١ استراحة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دميـاط متمنيا لهم التوفيق.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن تعليم دمياط حصد أربعة مراكز علي مستوى الجمهورية في مسابقة مسرحة المناهج، حيث حصدت مركز ثالث بالمرحلة الابتدائية،ومركز رابع بالمرحلة الإعدادية،ومركز رابع فنون مسرحية تربية خاصة،ومركز ثالث فنون مسرحية تعليم أساسي.

وهنأ الفائزين في مسرحة المناهج المرحلة الابتدائية المركز الثالث إدارة دمياط التعليمية مدرسة د. محمد حسن الزيات، مدرسة شطا العزبي،مدرسة عبد السلام عارف،وإدارة عزبة البرج التعليمية مدرسة الشربيني الخاصة،وادارة دمياط الجديدة التعليمية مدرسة طيبة الرسمية للغات .