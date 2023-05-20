شعبة الاتصالات: قرارات الأعلى للاستثمار رسالة طمأنة للمستثمرين

قال المهندس إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ، ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكبر المستفيدين من جذب الاستثمارات الاجنبية لمصرموضحا ان القطاع يشهد نمو كبير تخطي 16 % خلال عهد الرئيس السيسي ويساهم بنحو 5 % من الناتج المحلي الاجمالي للدولة.

وأكد رئيس الشعبة في تصريحات صحفية اليوم أن قرارات المجلس الاعلي للاستثمار رسالة طمأنة للمستثمرين وجاءت في التوقيت المناسب لدفع عجلة الاقتصاد المصري مؤكدا علي ان القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بالتيسير علي المستثمرين وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.



وأضاف رئيس الشعبة أن هذه القرارات تمثل حزمة الحوافز التشجيعية والتحفيزية للمستثمرين للتواجد في مصر بعد تبسيط جميع التشريعات المنظمة للاستثمار وازالة اي معوقات علي تاسيس الشركات الجديدة وتقديم خدمات اونلاين للمستثمر فالان يمكن لاي شخص تاسيس شركته في يوم واحد فقط عبر الانترنت.



ولفت إلى أن هناك تغيرات كبير شهدها ملف الاستثمار في عهد الرئيس السيسي حيث تم تعديل جزء كبير من التشريعات القديمة التي تعيق حركة الاستثمار بالاضافة الي منح المستثمرين الجادين الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات وانجازها وهذا أمر لم يحدث من قبل مما يؤكد علي استجابة سريعة من الرئيس السيسي لمطالب المستثمرين ورجال الاعمال.



وأشاد رئيس الشعبة بصدور الـ 22 قرار خلال الاجتماع الاخير للمجلس الاعلي للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي مما يؤكد علي أن الدولة عازمة علي تغير مناخ الاستثمار في مصر وجعله اكثر جاذبية متوقعا صدور تشريعات جديدة تخص المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن الدولة منحت المستثمرين حوافز جديدة منها اعفاءات ضريبية وجمركية علي مستلزمات الانتاج والمواد الخام ودخول المعدات وادوات تشغيل المصانع وحوافز اخري في التمتع بالاراضي الصناعية باسعار مناسبة وتوفير العمالة المدربة وهذا كله سيؤدي إلي جذب استثمارات اجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.



وتوقع بدء جني ثمار هذه القرارات خلال النصف الثاني للعام الجاري مع تحقيق نمو جديد في حجم الاستثمارات القادمة لمصر خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكبرالمستفيدين من هذه القرارات.