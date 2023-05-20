عار.. طرابزون يدين "بصق" لاعب فنربخشه على تريزيجيه أثناء السجود

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، رفضه بشدة ما صدر بحق اللاعب المصري عقب تسجيله هدفا في مرمى فنربخشة.

وتعدى ساميت أكايدين لاعب فنربخشه على تريزيجيه وبصق عليه أثناء سجوده عقب احتفاله بالهدف.

وأصدر طرابزون بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: هذا عار، عار، نحن ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي صدر ضد لاعبنا محمود تريزيجيه في المباراة التي لعبناها مع فنربخشة في 18 مايو 2023.

وأضاف البيان: من المخزي والمقيت أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أكايدين على لاعبنا تريزيجيه وهو ساجد بعد الاحتفال بالهدف!

وتابع: نتوقع من جميع الجهات المعنية في كرة القدم رد فعل ضد ساميت أكايدين ، وأولهم نادي فنربخشة الرياضي والاتحاد التركي لكرة القدم للقيام بما هو ضروري.

وواصل: ندعو المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام ورفض هذه الاعتداءات والأعمال اللاإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم.

وسجل تريزيجيه الهدف بعد ثلاثية فنربخشة خلال مواجهة طرابزون وفنربخشه والتي فاز بها الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف الخميس الماضي فى الجولة الـ34 من الدوري التركي.