هل تقضى نفايات البلاستيك على الحياة البحرية بحلول 2050 ؟

تحدث الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، عن مخاطر البلاستيك على الحياة البحرية وهل سقضي عليها بحلول عام 2050، مشيرًا إلى أن النفايات البلاستيكية في مياه البحار والمحيطات زادت بشكل ملحوظ جدًا.

وقال عدلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي إم سي"، إن نفايات البلاستيك تؤثر بشكل كبير على الحياة البحرية، مضيفًا: "لذلك منظمة الأمم المتحدة للبيئة بدأت في مشاورات، ونحن بصدد إصدار اتفاقية أممية خلال هذا العام لوضع حد لتلوث البلاستيك".

وأضاف أن البلاستيك أكبر مهدد للشعاب المرجانية، التي تعد واحدة من الأمور المهمة جدًا لاستدامة السياحة في مصر، وأيضًا تؤثر على الكائنات البحرية المختلفة في البحر المتوسط.

وتابع: "أيضًا النفايات البلاستيكية تؤثر سلبيًا على الشكل الحضاري للشواطئ"، مؤكدًا أن وزارة البيئة أطلقت مبادرة "لا للبلاستيك" لحماية البيئة والحياة البحرية.

وأشار إلى أن البلاستيك أيضًا يضر الكائنات الأخرى، حيث يؤدي إلى نفوق الأبقار والأغنام ويؤثر على عملية نمو النباتات في العديد من الأماكن.

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