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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، بدء  انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثانى  للصف الثالث الإعدادي، والاطمئنان على جاهزية اللجان، يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح. 

وأدى ١١١١٣ طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم في عدد ١١٧ لجنة اليوم السبت ٢٠ في مادة اللغة العربية ،وتستمر الامتحانات حتى الخميس ٢٥ مايو  ٢٠٢٣.
واطمأن محافظ مطروح خلال تفقده للجان الامتحانات بمجمع مدارس القصر ومدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بمرسى مطروح على توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التأكد من الطلاب حول وضع الامتحانات من المناهج الدراسية  وفي مستوى الطلاب. 

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه تم عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على مدار الساعة وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.
 واكد وكيل وزارة التربية والتعليم  أنه تم التنسيق مع رؤساء اللجان الامتحانية  بالمحافظة للتأكيد على الضوابط المنظمة  لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية مع تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة. 

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

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مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشهادة الاعدادية لجان امتحانات الشهادة الاعدادية عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح