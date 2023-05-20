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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بمنطقة الطوابق في فيصل

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع مكه الطوابق فيصل بدائرة القسم أن ماساً كهربائياً وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بشقة سكنية بشارع مكه الطوابق فيصل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بشقة في الطابق الثالث فوق الأرضي وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران النيران امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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