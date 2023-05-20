انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

أنهي طلاب الصف الثالث الإعدادي " الشهادة الاعدادية العامة"، بمدارس محافظة البحيرة، اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الدراسى 2022-2023، والتى كانت قد بدات يوم السبت 15 مايو واستمرت حتى اليوم، والتي استهدفت 121 الف و 487 طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات داخل 668 لجنة فى 18 ادارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الاعدادية المهنية ( حوالى 1630 ) طالب وطالبة داخل 18 لجنة و39 طالب وطالبة من التربية الخاصة.

وادى الطلاب امتحانهم اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة نفذتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية ورؤساء الوحدات المحلية.

واكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه قد تم متابعة سير الامتحانات على مدار أيامها وطوال فترة انعقادها بجولات ميدانية مكثفة والمرور على عدد من اللجان فى الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة وتوفير الأجواء الآمنة وتحقيق الانضباط والهدوء لتمكين الطلاب من اداء امتحاناتهم بسهولة ويسر مع استمرار أعمال تطهير ونظافة وتعقيم اللجان بشكل مكثف قبل وبعد انتهاء الامتحانات والعمل على تلبية احتياجات الطلاب والمراقبين، كما تم متابعة سير الامتحانات من خلال الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية و التى تم ربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة داخل كل إدارة تعليمية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه قد سبق الامتحانات عقد لقاءات دورية مكثفة بمديرى عموم الإدارات ورؤساء اللجان بالإدارات للوقوف على أعمال تجهيز اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب، حيث تم إنهاء الاستعدادات واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة كما تم مراعاة المسافات البينية والتباعد بين الطلاب والالتزام بكثافة اللجان المقررة وتم تجهيز غرف عزل فى حالة ظهور حالات مرضية وتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن خارج اللجان وتأمين خطوط سير الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة ان الامتحانات سارت بشكل منتظم و شهدت استقرارا وانضباطا ولم ترد اى شكاوى او اكتشاف اى مشكلات صحية لأى طالب ولم تتلقى غرفة العمليات اى شكاوى ولم يتم رصد اى معوقات أو أحداث طارئة على مستوى كافة اللجان وذلك على مدار أيامها وتم التعامل بحسم واعمال القانون مع عدد من النماذج الغير ملتزمة بضوابط وقواعد سير الامتحانات سواء كانوا من الطلبة أو من الملاحظين وذلك فى إطار محاربة كافة صور الغش واشكالة والمتسببين فيه داخل وخارج اللجان وتغليب مصلحة الطالب والحفاظ على السرية التامة وتجنب اى مشكلات أو معوقات فنية او إدارية تعوق سير الامتحانات وتضر بمصلحة الطلاب لافتا ايضا الى انه يتم متابعة اعمال الكنترول بشكل منتظم وتم التاكيد على توفير كافة التيسيرات لاجراء اعمال التصحيح فى اجواء مناسبة ومراعاة المعايير اللازمة من الشفافية والحرص وتوخى الحزر فى أعمال مراجعة ورصد الدرجات وتفادى اى أخطاء تضر بصالح أبناؤنا الطلاب موجهاً تحية شكر وتقدير لجميع القائمين بأعمال الامتحانات بنطاق المحافظة.