عودة طفل الخانكة المختفي إلى أسرته بعد اختفاء 4 أيام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في إعادة الطفل أحمد محمد الشامي، ابن قرية أبو زعبل، التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، والذي تغيب عن أسرته منذ 4 أيام بعد أن ادعت أسرته اختطافه على يد مجهول، استدرجه من إحدى السايبرات بجوار منزله بعد إيهامه بعمل أكونت على لعبة بابجى.

وأكدت أسرة الطفل، أنه جرى العثور عليه بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أنه جاءت لهم رسالة على الهاتف المحمول بتواجد الطفل بقليوب، وعلى الفور قمنا بالتحرك بصحبة رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين معنا، وجرى العثور على الطفل، وجار الاستعلام منه على ما حدث معه.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن القليوبية بلاغًا من محمد الشامي والد الطفل أحمد البالغ من العمر 7 سنوات يفيد باختفاء الطفل عقب سيره مع أحد الأشخاص المجهولين قام بإيهام الطفل بأنه سيمنحه أكونت للعب بلعبة بابجي.