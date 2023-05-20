«الأحمر» ينافس نفسه.. الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة الترجي التونسي في نصف النهائي ذهابا وإيابًا بنتيجة 4-0 ليحجز مقعدا في نهائي الأميرة الأفريقية للمرة الرابعة على التوالي.

ويتواجد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشر في تاريخه والرابعة على التوالي بعد الثلاث نسخ الأخيرة التي حقق فيها اللقب مرتين وخسر نهائي 2022 أمام الوداد المغربي.

وصعد المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 15 مرة قبل، حيث فاز باللقب الأفريقي 10 مرات وخسر 4 نهائيات، يسعى لتعويض خسارة اللقب الأخير أمام الوداد والتتويج بالنجمة الـ11 في تاريخه.

تاريخ الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

1- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982: الأهلى 4-1 اشانتي كوتوكو الغاني.

2- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1983: الأهلي 0-1 اشانتي كوتوكو الغاني.

3- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1987: الأهلى 2-0 المريخ السوداني.

4- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001: الأهلي 4-1 صن داونز الجنوب أفريقي.

5- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005: الأهلي 3-0 النجم الساحلي التونسي.

6- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006: الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي.

7- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2007: الأهلي 1-3 النجم الساحلي التونسي.

8- نهائي دورى أبطال أفريقيا عام 2008: الأهلي 4-2 القطن الكاميروني.

9- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012: الأهلي 3-2 الترجى التونسي.

10- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013: الأهلي 3-1 أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي.

11- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017: الأهلي 1-2 الوداد المغربي.

12- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018: الأهلى 3-4 الترجى التونسي.

13- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020: الأهلى 2-1 الزمالك.

14- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021 الأهلى 3-0 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

15- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 الأهلي 0 - 2 الوداد المغربي

