ممدوح الششتاوي: الاستثمار الرياضي له دور كبير في النهوض بمستوى الأندية المصرية

قال ممدوح الششتاوي، مدير اللجنة العليا لأندية وزارة الشباب والرياضة، إنه تواجد في اللجنة الأولمبية المصرية لمدة 8 سنوات، وأنه يحب دائما التجديد ووجود أفكار جديدة.

وأضاف الششتاوي في تصريحات صحفية: “الفترة الخاصة تكون 4 سنوات ولكنني تواجدت لمدة 8 سنوات، وكان هناك أفكار إبداعية ودائما نعمل على النجاح والتفوق”.

وتابع: “بدأت عملي في السياحة ثم الرياضة وحققت نجاحات، ودائما على تواصل مع أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية، ووزارة الشباب والرياضة تدعم الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية”.

وأشار الششتاوي إلى أنه تم تطوير أكثر من 4000 مركز شباب وهناك اهتمام بالاستثمار الرياضي وتطوير الرياضة ودعم ومساعدة الأندية، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة دعم الأندية ومراكز الشباب بدخول فكرة الاستثمار.

وشدد على أنه تم تعظيم موارد الدولة وأصبحت حاليا لا يوجد أعباء عليها وأصبح هناك تواجد للاستثمار ودخول الشركات الخاصة وبشكل قانوني، ووزارة الشباب والرياضة تقدم الدعم للأندية ودائما يتم توفير منتج مميز وبمقابل مادي ومعظم الاتحادات الرياضية والأندية تقوم بلعب البطولات الخاصة بها في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي على أعلى مستوى، وبطولات عالمية ومنشآت فندقية والإمكانيات المتوفرة في نادي النادي غير متوفرة في أي نادي داخل مصر.

وقال الششتاوي: مصر استضافت العديد من البطولات العالمية خلال السنوات الأخيرة ومازالت النجاحات مستمرة، ومن الممكن أن تستضيف مصر دورة الألعاب الأولمبياد، ولدينا مدينة أولمبية مميزة، ومصر تستطيع استضافة أي بطولات عالمية.

واختتم الششتاوي تصريحاته مؤكدا أن تجربة مصر في استضافة بطولة العالم لكرة اليد هي مرجع كبير للعالم أجمع، خاصة في فترة فيروس كورونا، ومصر تمتلك عدد كبير داخل الاتحادات الدولية، ووزارة الشباب والرياضة تقدم دعم كبير للاتحادات لاستضافة البطولات.