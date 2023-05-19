محافظ الغربية: توريد 116 ألف و829 طنا من القمح

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توريد 116829,730 طن قمح داخل 22 موقع تخزيني بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم اليوم استقبال 1676,899 طن من البنك الزراعي و 1090,183 طن من شركة المطاحن إلى جانب 256,094 طن من الشركة المصرية القابضة بإجمالي 3023,176 طن على مدار اليوم.

وأوضح المحافظ أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل ٢٢ موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح.

يذكر أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 الذي سيستمر توريده حتى ٢١ أغسطس المقبل، قد بلغت على النحو التالي ( 1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للإردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراط و 1450 جنيه للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.