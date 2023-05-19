مياه الفيوم تخصص 3 أرقام لإبلاغ عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم مبادرة " مش غطا وراح ...الثمن أرواح "لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى والتى انتشرت بدرجة كبيرة على مستوى المحافظة .

وتهيب الشركة بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بكافة أنحاء المحافظة حفاظًا على حياة المواطنين وخاصة الأطفال حتى لا تتعرض حياتهم لخطر الموت بالسقوط فيها بالاضافة الى تعريض السيارات للخطر .

فى سياق متصل أعلنت الشركة عن آليات التواصل والابلاغ عن سرقة الاغطية وهى الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أوعلى الارقام ٠١٢٠٨٢٨٨٨٣٤ / ٠١٢٠٨٢٨٨٨٥٤ من اى تليفون محمول ، على رقم الواتساب ٠١٢٧٥٣٥٨٥٣٨، كما تستقبل الشركة كافة الشكاوى و المقترحات من خلال الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك.