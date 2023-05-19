أحمد أبو الغيط: أزمات منطقتنا العربية لم تجد طريقا للحل بعد

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حسن الاستقبال والرعاية، مهنئا المملكة بتوليها رئاسة القمة 32.

وأضاف «أبو الغيط» في كلمته خلال فعاليات القمة العربية، المذاعة عبر قناة «اكسترا نيوز»: «المشهد الدولي يمر بواحدة من أشد الفترات خطورة في التاريخ المعاصر، وأراه زمن استقطاب وتنافس هائل بين القوى الكبرى على حساب القوى الأصغر المنفردة، وليس أمام الدول العربية في هذه المرحلة التاريخية العصيبة سوى أن تستمسك بالمصالح العربية معيارا أساسيا للمواقف الدولية وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها والعمل الجماعي سبيلا أكيدا لتعزيز الكتلة العربية في مواجهة ضغوط الاستقطاب».

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ أزمات منطقتنا العربية لم تجد للحل طريقا بعد، فملايين العرب مازالوا لاجئين ونازحين، واليوم أضيف إلى أحزان هذه الأمة حزنا جديدا في السودان حيث يدفع المدنيون ثمنا ضخما للمواجهة المسلحة التي فرضها البعض على هذا البلد العزيز؛ قائلا: «آن لتلك المواجهات أن تتوقف وان تلتزم الأطراف بمبدأ الحوار صونا لدماء الشعب وحفاظا على السودان ومقدراته ووحدته الترابية وسلامة مؤسساته الوطنية».

