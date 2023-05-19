فحص 744 حالة مرضية بأول أيام قافلة 6 أكتوبر بالوادي الجديد.. بالصور

وقعت القافلة الطبية التابعة لجامعة 6 أكتوبر بمستشفى الفرافرة المركزي بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، الكشف الطبي المجاني على ٧٤٤ حالة مرضية في اليوم الأول من عمل القافلة، والتي تضم ١٠ تخصصات طبية.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن القافلة تواصل توقيع الكشف الطبى على المواطنين، اليوم الجمعة من الساعه ٩ صباحًا حتى الساعة ٤ عصرًا، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة ، موضحاً أن القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كافة الأدوية التى تصرف للمرضى بالمجان.

وأشار إلى استمرار سلسلة قوافل طبية مختلفة فى كافة المناطق بالوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.

كما نظمت مديرية الصحة والسكان، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، بقري ذخيرة بمركز بلاط بالمحافظة، والتي بدأت أعمالها اليوم الجمعة 19 مايو وتستمر حتى الغد.

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان، بالوادي الجديد، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءاً من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

الكشف الطبي على 744 حالة مرضية في أول أيام قافلة 6 أكتوبر بالفرافرة (1)

الكشف الطبي على 744 حالة مرضية في أول أيام قافلة 6 أكتوبر بالفرافرة (2)