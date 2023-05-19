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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. منه فضالى تبعث برسالة غامضة فى أحدث ظهور لها

منه فضالي
منه فضالي
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نشرت الفنانة منه فضالى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور جديده لها تشارك بها جمهورها.


وعلقت على الصور برساله غامضه " يقول علم النفس لا تكذب أبدا على الفتاه، لأنها تعرف الحقيقة بالفعل قبل أن تسأل"  .

وظهرت من خلال الصور بإطلالة جريئة على البحر، خلال قضاء أجازتها بعد إنتهاء مشاركتها الدرامية بالموسم الرمضانى المنقضى.

يشار إلى أن الفنانة منه فضالى سافرت لقضاء أجازتها فى دبى منذ فترة، وتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها على السوشيال ميديا بشكل مستمر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منه فضالى فى السباق الرمضانى المنقضى مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، مى كساب، منه فضالى، زينة، هالة صدقى، عصام السقا والإخراج محمد سامى.

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منة فضالي محمد رمضان جعفر العمدة محمد سامي علم النفس