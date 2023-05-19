بالصور.. منه فضالى تبعث برسالة غامضة فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة منه فضالى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور جديده لها تشارك بها جمهورها.



وعلقت على الصور برساله غامضه " يقول علم النفس لا تكذب أبدا على الفتاه، لأنها تعرف الحقيقة بالفعل قبل أن تسأل" .

وظهرت من خلال الصور بإطلالة جريئة على البحر، خلال قضاء أجازتها بعد إنتهاء مشاركتها الدرامية بالموسم الرمضانى المنقضى.

يشار إلى أن الفنانة منه فضالى سافرت لقضاء أجازتها فى دبى منذ فترة، وتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها على السوشيال ميديا بشكل مستمر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منه فضالى فى السباق الرمضانى المنقضى مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، مى كساب، منه فضالى، زينة، هالة صدقى، عصام السقا والإخراج محمد سامى.

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