حقق ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أرقامًا قياسية للرحلات البحرية، وزيادة كبيرة في عدد الزوار على التوالي في الموسم السياحي الماضى 2021-2022 وذلك باستقبال ما يقرب من 14000 راكبًل وطاقمًا قدموا على متن 21 يخت وسفينة من بينها، كما حقق من شهر يناير بالعام الجاري حتى منتصف مايو 2023 7500 زائر من مختلف جنسيات العالم بإجمالي 21500 زائر خلال الموسمين حتى الآن.

21500 سائح من مختلف جنسيات العالم خلال موسمين بميناء بورسعيد

ومن جانبها، أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم سياحة اليخوت، والسفن السياحية ذات الطراز العالي، وبرنامجها المتكامل لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تقدمه من كافة الاستعدادات التامة، والدعم للنهوض بالسياحة وإتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم في زيادة حركة السياحة الوافدة وزيادة الدخل القومى.