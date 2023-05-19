أوكرانيا: الدفاعات الجوية تدمر خمس طائرات بدون طيار في منطقة لفيف

الجمعة 19/مايو/2023 - 01:35 م

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة لفيف الأوكرانية ماكسيم كوزيتسكي أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت خمس طائرات مسيرة من طراز شاهد كاميكازي فوق المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقال كوزيتسكي - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "خلال الساعة بين الساعة 03:00 والساعة 05:00 بالتوقيت المحلي، دمر المدافعون من القيادة الجوية الغربية خمس طائرات بدون طيار من طراز شاهد فوق منطقة لفيف، كما دمرت طائرة أخرى فوق منطقة أخرى في غرب أوكرانيا".

وبحسب قوله، لم تسجل إصابات أو أضرار في منطقة لفيف.