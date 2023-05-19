"تعليم الدقهلية" يحصد المراكز المتقدمة جمهورى بالمسابقة الثقافية الكبرى

أعلن ناصر شعبان وكيل الوزارة مدير مديرية تعليم الدقهلية فى بيان له اليوم الجمعة نتيجة المسابقة الثقافية المشتركة الرابعة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، للقيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين والأخصائيين ،وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والتي بلغ عدد المتسابقين فيها (134769) متسابقًا على مستوى الجمهورية، في حين بلغ عدد الفائزين بها ( 74 ) فائزًا على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم، والتعليم الفني من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين ، وبناء الوعي الثقافي والمعرفي.

واقتنصت الدقهلية سبعة مراكز جمهورى وهى المركزين الثالث والثامن للقيادات التربوية والمركز السادس للمعلمين والمركز الثالث للطلاب والمركز الأول والثانى والعاشر أولياء أمور.

ومن جانبه، أكد شعبان ان هذا الفوز والتميز تحقق بفضل توجيهات معالى الدكتور الوزير رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذى لم يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لتعليم الدقهلية حرصا منه على أن تكون الدقهلية دائما في مكانها الذى تستحقه من الريادة .

ومن ناحية اخرى تقدم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالتهنئة للفائزين الدكتور أيمن محمد الشربينى موجه عام التربية الإسلامية سابقا الحاصل على المركز الثالث جمهورى و الدكتور محمد محمد الحسينى موجه التربية الإسلامية واللغة عربية بإدارة شرق المنصورة التعليمية لحصوله على المركز الثامن جمهورى ومحمد سعيد محفوظ معلم التربية الإسلامية واللغة العربية بإدارة طلخا لحصوله على المركز السادس جمهورى وأولياء الأمور إيمان محمود إبراهيم لحصولها على المركز الأول جمهورى وشيماء عادل إبراهيم لحصولها على المركز الثانى جمهورى وصبرى ابراهيم ابراهيم لحصوله على المركز العاشر جمهورى.

كما يتقدمان بالشكر لمدير عام الخدمات حازم الألفي ومدير إدارة الأنشطة الدكتورة جميلة على ولتوجيه عام اللغة العربية طارق الدسوقى وتوجيه عام التربية الإسلامية طارق الغازى لما قدموه من جهد ودعم للمعلمين والطلاب.

وأشار وكيل المديرية إلى أن تعليم الدقهلية شهد طفرة غير مسبوقة هذا العام في التميز والتفوق والريادة حرصا من قياداته على تقديم خدمة تعليمية تربوية تليق بأبناء الدقهلية وتاريخهم.

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