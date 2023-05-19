استمرار أعمال لجنة مكافحة النمل الأبيض بشرم الشيخ.. صور

تواصلت أعمال اللجنة الخاصة بالرش الوقائي لحشرة النمل الأبيض، بمدينة شرم الشيخ اليوم الجمعة، بقيادة المهندس عبد الرحمن السعيد، مدير إدارة المكافحة، والمهندسة نوال عزت و المهندس أمجد فادي ومحمود اسماعيل.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، لقد جرى البدء في العمل مباشرة عقب الوصول بشكل فني صحيح وبالمعدلات اللازمة وطبقا للمعايير المنظومه دة للرش الوقائي لحشرة النمل الأبيض و بالمبيد المخصص لذلك هلبان ٤٨ ٪ ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الزراعة على الحفاظ على المنشآت والمباني من أخطار آفة النمل الأبيض .

وأكد شطا استمرار إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالعمل جاهدة من أجل إنهاء اعمال الرش الوقائي للنمل الابيض بمدينة شرم الشيخ .



جاء ذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وفي إطار توجيهات الدكتور محمد خليل شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء.

كان الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء قد أصدر أمرا أمرا إداريا لعبض العاملين؛ فى إطار حركة التجديد والتطوير التى تجرى بالمديرية وهم : المهندس خيرى سعد لتوليه العمل مشرفا عاما على خليج السويس إلى جانب عمله مديرا لإدارة حماية الأراضي، والمهندس محمد عبد الله لتوليه العمل وكيلا للإدارة الزراعية بمدينة سانت كاترين، والمهندس محمد الشاذلي لتوليه العمل مديرا لإدارة التعاون الزراعى بمديرية الزراعة، و أحمد صلاح لتوليه العمل مسؤلا عن أعمال الحسابات والمراجعة بإدارة التعاون إلى جانب عمله مديرا لإدارة مركز المعلومات، و أزهار مصطفى وكيلا لإدارة مركز المعلومات إلى جانب عملها محاسبا بإدارة التعاون و المهندس ثروت منصور لتولى العمل مديرا للإدارة الزراعية بمدينة طور سيناء. متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والتقدم.

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