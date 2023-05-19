مصر تتعاقد مع شركة «G2G» النيوزيلندية لتحسين بيئة الاستثمار

تعمل الحكومة المصرية على الإجراءات العاجلة المقترحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية ومنها تشجيع الاستثمار.



وحصلت جريدة «البوابة نيوز»، على مستند يوضح عزم الحكومة المصرية للتعاقد مع شركة G2G النيوزيلندية التي دفعت بنيوزيلندا؛ للتنبؤ بالمركز الأول في سهولة أداء الأعمال لعدة سنوات متتالية، كما ساعدت العديد من الدول في مجالات تحسين بيئة الاستثمار.



ووفقا لمسئول حكومي في مكالمة هاتفية مع «البوابة» أكد أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل بالتفاوض مع الشركة G2G النيوزيلندية من حيث العرض الفني والمالي، لافتا منذ عام 2014، قامت G2G بتسهيل أكثر من 90 مشروعًا في 21 دولة حول العالم، وتتخصص في تقديم الحلول في الابتكار والاستثمار بما في ذلك سهولة ممارسة الأعمال التجارية .

وتعمل الحكومة حاليًا على قدمِِ وساق للخروج من الأزمة الحالية أولها تشجيع الاستثمار، وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار إجراءات وخطوات جادة وحاسمة؛ لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدًا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.