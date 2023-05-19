بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض في تعاملات أمس الخميس، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.29 %، عند 10.746،37 نقطة.

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.33 % ليستقر عند 868،55 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.25 % بمجموع 802،24 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.2 % بمجموع 9.861،28 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 76 نحو مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 556 مليار درهم مغربي.