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الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض في تعاملات أمس الخميس، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.29 %، عند 10.746،37 نقطة.
فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.33 % ليستقر عند 868،55 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.25 % بمجموع 802،24 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.2 % بمجموع 9.861،28 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 76 نحو مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 556 مليار درهم مغربي.

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